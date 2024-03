Confessa l’autore della sparatoria a Frosinone | ma pm non gli credono | “L’ho ucciso per una donna”

(Di domenica 10 marzo 2024) L'autoreallo Shake bar di, Michea Zaka, sostiene che il movente per cui haun connazionale e ferito altre tre persone è legato a una donna contesa. Una versione ritenuta credibile in parte dagli investigatori.

