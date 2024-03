Concorsi scuola 2024 | non si può portare carta e penna Potrebbero essere fornite dalla Commissione?

(Di domenica 10 marzo 2024): domani l'avvio delle prove scritte per infanzia e primaria + sostegno (unica prova per tutte i posti richiesti), a seguire dal 13 al 19 marzo la prova scritta per la secondaria. Si tratta di dueordinari: anche a non risultare vincitori, il superamento delle prove assicurerà i 12 punti nella graduatoria interna di istituto e nelle procedure di mobilità, una volta assunti a tempo indeterminato. L'articolo .

Culpa in vigilando, in quali casi i docenti possono essere accusati di non aver sorvegliato a dovere i propri alunni:

Alunni stranieri, le parole di Valditara fanno discutere: come accoglierli Che tipo di didattica adottare:

Concorsi scuola 2024: chi non si presenterà alla prova scritta o non la supererà, avrà delle penalizzazioni Quando il prossimo concorso: Concorsi scuola 2024: chi non si presenterà alla prova scritta o non la supererà, avrà delle penalizzazioni Quando il prossimo concorso: Per la secondaria si potrà partecipare al secondo concorso, atteso per l’autunno Per la scuola secondaria sia chi non si presenta alla prova (per ragioni personali o fortuiti) sia chi non dovesse ...

Donne Impresa per le scuole: Confartigianato lancia contest per educare alla parità di genere: Donne Impresa per le scuole: Confartigianato lancia contest per educare alla parità di genere: Catanzaro - Confartigianato Imprese, attraverso il Movimento Donne Impresa, ha lanciato nei giorni scorsi il concorso nazionale dedicato alle scuole secondarie di secondo grado e alle Agenzie formativ ...

Per Bianca Sarazzi secondo posto assoluto a Sanremo Junior: Per Bianca Sarazzi secondo posto assoluto a Sanremo Junior: Una giovanissima cantante verbanese è stata la grande protagonista del concorso canoro “Sanremo Junior”, andato in scena venerdì 1 e sabato 2 marzo. Si tratta della tredicenne verbanese Bianca Sarazzi ...