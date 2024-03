Concorsi scuola 2024 | chi non si presenterà alla prova scritta o non la supererà | avrà delle penalizzazioni? Quando il prossimo concorso

(Di domenica 10 marzo 2024): da domani 11 al 19 marzo in programma le prove scritte sia per infanzia primaria (DDG n. 2576/2023) che secondaria (DDG n. 2576/2023). Il risultato dellaè immediato, saranno necessarie almeno 35 risposte corrette alle 50 domande proposte per arrivaresoglia minima del punteggio che permette di accederesuccessiva, orale (e pratica per le classi diche la prevedono). L'articolo .

Culpa in vigilando, in quali casi i docenti possono essere accusati di non aver sorvegliato a dovere i propri alunni:

Alunni stranieri, le parole di Valditara fanno discutere: come accoglierli Che tipo di didattica adottare:

Bandi concorso Religione Cattolica in arrivo e malumori sul programma, Loritto (Confsal ANAPS): “Più idoneo ad un concorso ordinario”: Bandi concorso Religione Cattolica in arrivo e malumori sul programma, Loritto (Confsal ANAPS): “Più idoneo ad un concorso ordinario”: Mentre si attende l'uscita dei due bandi del concorso di Religione Cattolica, crescono i malumori in merito al programma di studio.

Ragazzina di 12 anni sequestrata e molestata da due uomini fuori da scuola, lei grida e si salva. Loro: «Volevamo solo parlare»: Ragazzina di 12 anni sequestrata e molestata da due uomini fuori da scuola, lei grida e si salva. Loro: «Volevamo solo parlare»: Sequestrata, molestata sessualmente e quasi violentata. Questa l'esperienza di una bambina 12enne il giorno prima della festa della donna. È successo in un parco di Verona subito ...

Negli ultimi giorni ho smesso di studiare per il “concorso scuola”. Lettera sfogo di una docente precaria: Negli ultimi giorni ho smesso di studiare per il “concorso scuola”. Lettera sfogo di una docente precaria: Inviata da Francesca Di Mare - Negli ultimi giorni ho smesso di studiare per il "concorso scuola". Non voglio vincere facile, sia chiar ...