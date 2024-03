Conad kappao | il baratro è vicinissimo Il Ravenna dell’ex Bonitta passa al PalaBigi

(Di domenica 10 marzo 2024)REGGIO 0 CONSARVOLLEY TRICOLORE: Caciagli ne, Mariano 11, Preti 4, Sesto ne, Sperotto 1, Catellani ne, Maiocchi, Gasparini 9, Bonola 5, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 5, Marks 3, Suraci 7. All. Fanuli. CONSAR: Mengozzi 10, Chiella (L) ne, Bovolenta 14, Arasomwan ne, Bartolucci 8, Goi (L), Mancini ne, Orioli 7, Russo 2, Feri ne, Grottoli ne, Menichini ne, Falardeau ne, Benavidez 6. All.. Arbitri: Armandola e Marotta. Parziali: 21-25, 22-25, 18-25. Note: muri 5-6, ace 2-5.(22) sempre più nel. Nemmeno la seconda sfida casalinga consecutiva, quella con(46), rianima il sestetto reggiano, sempre penultimo nella classifica di Serie A2 quando alla fine della regular season mancano 2 ...

Conad, ennesima sconfitta. Oggi sarebbe retrocessa: Conad TRICOLORE: Caciagli 1, Mariano 6, Preti 7, Sesto ne, Sperotto 2, Catellani ne, Maiocchi 1, Gasparini 21, Bonola 6, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 4, Guerrini ...ilrestodelcarlino

Tinet-Ravenna apre la 10a di ritorno: La partita di Pordenone è l'anticipo del sabato ma la sfida più attesa e quella fra prima e seconda, Grottazzolina-Siena, che si gioca domenica nelle Marche. Ortona-Pineto derby con in palio la salvez ...corrieredellosport

Grottazzolina-Siena, le prime si sfidano nella 10a di ritorno: In campo domenica, alle 16.00, Conad Reggio Emilia e Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo per un confronto giunto al capitolo n. 16. I reggiani hanno il naso avanti con 1 vittoria in più negli scontri ...tuttosport