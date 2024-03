Colpo dei ladri in due negozi Via cellulari | medicine e denaro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) di Massimo Cherubini In un minuto hanno messo a segno il furto in uno di telefonia a Chianciano Terme. Con una rapidità impressionante, tipica dei professionisti di lungo corso, si sono impossessati di diversi smartphone e materiali per apparecchi telefonici. Non hanno trascurato i contanti: per non perdere tempo, dopo averlo forzato, hanno portato via direttamente il cassetto dove erano i soldi. Tutto immortalato dalle telecamere di sorveglianza di ultima generazione che hanno registrato anche le conversazioni dei tre(sembra stranieri dell’est) che sono entrati all’interno delo. Era notte fonda quando i malviventi, dopo aver aperto saracinesca e porta con un piede di porco, hanno ultimato la razzia nelo. Lasciando alcuni costosi iPhone, esposti in una vetrina, perché coperta da un ...