Codogno | cercano di staccare le grondaie in rame | padrone di casa li mette in fuga

(Di domenica 10 marzo 2024)(Lodi) – Hanno cercato dileinda unaprivata in via Fiume a, ma sono scappati a mani vuote. E' stato lo stesso proprietario dell'abitazione ad accorgersi, sabato sera attorno alle 21, che qualcuno, all'esterno, stava armeggiando vicino ai pluviali. Sembra che i soliti ignoti ne avessero già staccate un paio quando, appunto, è scattato l'allarme e i ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote percorrendo viale Belloni verso la circonvallazione. Sempre nella tarda serata di sabato, colpo alla lavanderia Mille Bolle Blu di piazzale Polenghi Lombardo a: trate monete dal dispenser di spray profumati e detersivi. Indagano i carabinieri.

