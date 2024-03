Codacons | rincari del 24% uova di Pasqua

(Di domenica 10 marzo 2024) 12.00 Il prezzo dellediè aumentato di un quarto rispetto allo scorso anno, secondo quanto denunciato dal. I listini sono saliti in media del 24%, dopo il 15,4% già registrato nel 2023. Nel confronto tra le marche più note, l'associazione dei consumatori ha rilevato aumenti fino al 40%. Ipeseranno per circa 72 milioni di euro. Alla base degli aumenti c'è la crisi del cacao e il rincaro di zucchero (+72%) e burro di cacao (+52%).

Il 2023 sta per finire e si avvicina il nuovo Anno : 2024 . nuovo Anno , stesse spese. Cibo, bollette e assicurazioni sono le voci più temute dagli italiani perché in questi casi sono spese destinate ... (italiasera)

Il prezzo del cacao vola: per le uova di Pasqua i rincari arrivano al 40%: Le quotazioni del cacao volano alle stelle sui mercati delle materie prime, e i rincari arrivano anche a tavola, soprattutto in vista della Pasqua. Il risultato è che i prezzi delle uova di cioccolato ...messaggeroveneto.gelocal

Flagellate le coltivazioni in Africa, vola il prezzo del cacao, alle stelle le uova di Pasqua: rincari fino al 25% per i prodotti a base di cacao ... dopo quello del 10% già applicato nel 2023. Il Codacons calcola che per le uova di Pasqua quest'anno si spenderà mediamente il 24% in più. Quelle ...rtl

Uova di Pasqua, esplodono i prezzi nel 2024. La stangata ha un colpevole: Il tradizionale uovo di Pasqua conterrà quest’anno una bruttissima sorpresa per gli italiani. I prezzi del prodotto tipico delle ...iltempo