Coccola i violenti anti-Isreale… Cruciani affonda così la sinistra

"Ci siamo Coccolati tutta la notte". Scatta il bacio tra Anita e Alessio al Grande Fratello: Dunque, ha anche confessato i motivi per cui si è avvicinata così tanto ad Alessio: “Ci siamo baciati, Coccolati. Non abbiamo parlato di sentimenti. È una roba molto embrionale, ci siamo fatti una ...ilgiornale

Meloni ai sindacati di Polizia…": "E' vergognosa la proposta del governo di applicare un daspo nei confronti dei manifestanti violenti": a dirlo all'ANSA Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione… Leggi ...informazione

Meloni tutta coccole e distintivo. Ma per la polizia i soldi non ci sono: La premier accoglie i poliziotti a Palazzo Chigi e serra le fila denunciando una presunta campagna denigratoria contro le divise. Ma su assunzioni, aumenti in ...huffingtonpost