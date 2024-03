CM com – Milan-Empoli LIVE 0-0 | Pulisic e Okafor pericolosi|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 10 marzo 2024) 2024-03-10 16:25:00 Arrivano conferme: IL TABELLINO0-0(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders;, Loftus Cheek,; Jovic. All. Pioli.(3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Fazzini, Maleh. Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Nicola. ARBITRO: Sacchi AMMONITI: 23? Fazzini (E), 25? Reijnders (M) Ilvede il secondo posto: giornata favorevole, la 28esima, per i rossoneri allenati da Stefano Pioli, che battendo l’possono portarsi al secondo posto in classifica in attesa della gara della Juventus, impegnata contro l’Atalanta. La seconda piazza, pur a distanza siderale dall’Inter capolista, vale anche la partecipazione ...