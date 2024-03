Classifica Tirreno-Adriatico 2024 | Vingegaard vince con distacchi abissali | Fortunato il primo degli italiani

(Di domenica 10 marzo 2024) Jonasha vinto la. Il fuoriclasse danese, trionfatore negli ultimi due Tour de France, si è imposto nella Corsa dei Due Mari e ha alzato al cielo il prestigioso tridente. L’alfiere della Team Visma Lease a Bike ha festeggiato grazie a due attacchi perentori in salita firmati tra la quinta e la sesta tappa. Sul podio sono saliti anche lo spagnolo Juan Ayuso (UAE Emirates) e l’australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), che hanno accusato un ritardo rispettivamente di 1’24” e 1’52”. Quarta piazza per il messicano Isaa Del Toro (UAE Emirates), davanti all’australiano Ben Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e all’olandese Thymen Arensman (INEOS Grenadiers). Glimeglio piazzati: Lorenzo14mo a 5’26”, Davide Piganzoli 18mo a 5’53”, ...

Tirreno - Adriatico: Vingegaard vince ancora. Gli highlights: Vingegaard vince in solitaria anche la 6tappa della Tirreno - Adriatico, da Sassoferrato a Cagli. Secondo successo di tappa consecutivo per il danese che conquista anche la classifica generale, domani passerella per lui. Anche il resto del podio è ...

Ciclismo Tirreno - Adriatico, 6a tappa: Vingegaard fa il vuoto anche sul Petrano, Ayuso resiste all'attacco di Hindley: ...mette un altro tassello pesante sulla via che conduce al successo nell'edizione 2024 della Tirreno ... aggiungendo altri 26 secondi di vantaggio in classifica generale sui più diretti inseguitori. Che ...

EX VIOLA, Nardi: "Grazie ai maestri Donadel e Aquilani": EX VIOLA, Nardi: "Grazie ai maestri Donadel e Aquilani": Il Tirreno, stamani in edicola, ha realizzato un’intervista a Niccolò Nardi, ex Fiorentina Primavera che oggi gioca in Serie D al Livorno: "Nelle giovanili viola ho avuto due ...

DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2024/ Video streaming Rai: le parole di Jonas Vingegaard (oggi 10 marzo): DIRETTA Tirreno ADRIATICO 2024/ Video streaming Rai: le parole di Jonas Vingegaard (oggi 10 marzo): San Benedetto del Tronto è la sede tradizionale per l’arrivo dell’ultima tappa della Corsa dei Due Mari, ma i giochi per la Classifica della Tirreno Adriatico 2024 sono già fatti, salvo imprevisti ...

Tirreno-Adriatico, Cdr Rai Sport su Infante ‘infastidito’: 'Rispetto per i colleghi': Tirreno-Adriatico, Cdr Rai Sport su Infante ‘infastidito’: 'Rispetto per i colleghi': Il Cdr di Rai Sport prende posizione dopo le polemiche su Milo Infante, che si sarebbe mostrato infastidito nel dare la linea alla Tirreno-Adriatico ...