Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2024 | Gut-Behrami ad un passo dal trionfo | Federica Brignone al secondo posto

Rugby - I Lyons schiantano Colorno in Elite Cup 41 - 28: I Lyons salgono a quota 10 punti in classifica di Coppa, appaiando in vetta il Vicenza e lanciandosi nella lotta per vincere la competizione. Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno 41 - 28 (22 - 14) ...

Juve, contro l'Atalanta è tempo di ripartire: ...arrende e si concentra ora sulla sfida diretta con il Milan per la seconda posizione in classifica. ... I bianconeri , puntano a difendere il suo secondo posto e a conquistare la Coppa Italia, un ...

Sci alpino, Mikaela Shiffrin torna e si prende slalom e coppa del mondo 2024: Sci alpino, Mikaela Shiffrin torna e si prende slalom e Coppa del mondo 2024: Al terzo posto c’è Michelle Gisin, a 1"34, bravissima a conquistare il secondo podio stagionale. La Classifica di Coppa del mondo di specialità vede Mikaela Shiffrin in testa con 730 punti realizzati ...

DIRETTA Roma-Milan | Coppa Italia Femminile: DIRETTA Roma-Milan | Coppa Italia Femminile: Alle ore 15 la Roma scende in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Femminile. Dopo il successo dell'andata per ...

Sci di fondo: vince Klæbo, Pellegrino chiude al settimo posto: Sci di fondo: vince Klæbo, Pellegrino chiude al settimo posto: A Holmenkollen dominio norvegese con cinque atleti di casa nelle prime cinque posizioni della Classifica finale ...