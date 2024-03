Classifica Coppa del Mondo biathlon maschile 2023-2024 | Johannes Thingnes Boe a +62 su Tarjei | Tommaso Giacomel pettorale blu

(Di domenica 10 marzo 2024)GENERALEDEL1 BOENOR 992 2 BOENOR 930 3 LAEGREID Sturla Holm NOR 828 4 DALE-SKJEVDALNOR 821 5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 734 6 STROEMSHEIM Endre NOR 667 7 PONSILUOMA Martin SWE 584 8 DOLL Benedikt GER 570 9 KUEHNGER 554 10 SAMUELSSON Sebastian SWE 552 11 JACQUELIN Emilien FRA 552 12 STRELOW Justus GER 53113U25 ITA 523 14 PERROT Eric U25 FRA 50520 BIONAZ Didier U25 ITA 31128 HOFER Lukas ITA 22252 BRAUNHOFER Patrick ITA 5353 ZENI Elia U25 ITA 47SPRINTDEL1 BOE ...

Didier Bionaz non sfigura nell'inseguimento dello Utah, con un 18esimo posto - Aostasera: Johannes Boe ha infatti non più di 62 punti di vantaggio nella classifica generale sul fratello Tarjei. Quanto alla coppa di specialità, invece, il più giovane dei Boe ipoteca il titolo: ha infatti ...

Biathlon, Comola 21esima nell'inseguimento di Soldier Hollow: è la seconda italiana - Aostasera: 35esima, infine, la terza rossonera in gara, Beatrice Trabucchi (+3:59.1 e 2 errori), a punti in Coppa del mondo per due gare di fila. Per trovare altre italiane in classifica bisogna scendere fino ...

Impresa di Johannes Bø, da 17° a 1° nell'inseguimento di Soldier Hollow! Giacomel ottimo 6°: Impresa di Johannes Bø, da 17° a 1° nell'inseguimento di Soldier Hollow! Giacomel ottimo 6°: La tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Soldier Hollow si chiude ... a livello individuale con l'ennesima prestazione da alieno: l'attuale leader della Classifica generale cancella la parentesi ...

Lazio-Udinese, le probabili formazioni: Sarri punta ancora su Immobile, Cioffi su Lucca. Lazzari: «Vincere è d'obbligo»: Lazio-Udinese, le probabili formazioni: Sarri punta ancora su Immobile, Cioffi su Lucca. Lazzari: «Vincere è d'obbligo»: Dopo l'addio alla Champions League, domani sera contro l'Udinese per la Lazio ci sarà solo una parola d'ordine: vincere. Per Lazzari non ci sono dubbi: «Ora abbiamo ...

Lazio, Lazzari: “Champions ottima, ora tutto su campionato e Coppa Italia”: Lazio, Lazzari: “Champions ottima, ora tutto su campionato e Coppa Italia”: "Ora abbiamo due obiettivi: risalire in campionato e giocarci fino in fondo la Coppa Italia. La nostra Classifica non è bella, per questo sappiamo che la gara di lunedì va vinta in ogni modo. Dovremo ...