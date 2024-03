Circumvesuviana | albero sui binari | stop alla tratta Pompei Santuario-Torre Annunziata

Schianto tra due auto a Vasto, una finisce fuori strada: tre morti e una ferita grave. Tra le vittime anche una minorenne: Dramma in Abruzzo. Tre persone sono morte in un incidente stradale verificatosi in serata lungo la strada Statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Vasto, nei pressi del ...leggo

Napoli, si apre una voragine al Vomero: inghiottite 2 auto, chiuse 3 scuole, allagamenti nel quartiere ed evacuate 20 famiglie: Traffico in tilt e interruzione della fornitura d’acqua nella zona. La causa sarebbe un cedimento della fognatura. La denuncia nel quartiere: “Non è la prima volta”. Accertamenti della procura ...quotidiano