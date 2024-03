Circolo Sant’Anna Il grazie degli ex gestori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Un saluto ai clienti e a tutta la gente di Villapia. È quello che rivolgono, nel momento in cui prendono commiato, quelli che per quattro anni sono stati idelCooperativo Agricolo, storica istituzione della piccola frazione di Parabiago. "Sono stati – dice a nome di tutta la famiglia Elisa Mingolla, intestataria della licenza – anni di grandi impegno ma anche di grandi soddisfazioni. In quattro anni di attività abbiamo dato un volto nuovo alcon un ristrutturazione completa . Sono stati rifatti gli impianti elettrici, i pavimenti, le due vetrate all’esterno. Abbiamo inserito l’aria condizionata e l’impianto antifurto. Abbiamo aperto due varchi all’interno, uno per l’accesso al bar e l’altro per la sala ristorante. Sono stati sforzi notevoli come è stato davvero notevole l’impegno ...