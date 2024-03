Cina | riunione delegazione dello Yunnan a seconda sessione 14ma NPC

Il nuovo piano della Cina per l'autosufficienza tecnologica: ...specifica durante la seconda sessione dell'Assemblea nazionale del popolo durante una riunione con ... La Cina di Xi non mira solo ad accelerare e persino completare la transizione da ' fabbrica del ...

Cina senza limiti: le ambizioni economiche di Pechino: ...Li Qiang durante la presentazione del report sul lavoro dell'esecutivo nella riunione di apertura della seconda sessione del 14° Congresso nazionale del popolo (NPC), l'organo legislativo della Cina. ...

Cina: riunione delegazione del Sichuan a seconda sessione 14ma NPC (2): Cina: riunione delegazione del Sichuan a seconda sessione 14ma NPC (2): Pechino, 10 mar – (Xinhua) – Giornalisti lavorano ad una riunione di gruppo di deputati dalla delegazione della provincia del Sichuan durante la seconda sessione della 14esima Assemblea nazionale del ...

“Usa temevano attacco nucleare russo all’Ucraina, piani già pronti” la rivelazione dei funzionari Usa: “Usa temevano attacco nucleare russo all’Ucraina, piani già pronti” la rivelazione dei funzionari Usa: I fatti, risalenti al periodo tra la fine dell’estate e l’autunno del 2022, sono stati rivelati da due alti funzionari statunitensi alla Cnn ...

Missili ipersonici, portaerei e nuove armi: la Cina spende 232 miliardi per la guerra: Missili ipersonici, portaerei e nuove armi: la Cina spende 232 miliardi per la guerra: La spesa per la Difesa in Cina aumenterà del 7,2 per cento nel 2024, arrivando a 232 miliardi di dollari. Ecco in quali settori militari Pechino potrebbe dirottare il suo budget ...