Cina | film fantascienza Hollywood “Dune – Parte due” in cima a botteghino

(Di domenica 10 marzo 2024) Pechino, 10 mar – (Xinhua) – Ildiiano “due” ha guidato la classifica giornaliera delcinese ieri, come mostrato dai dati di China Movie Data Information Network. Sequel deldi successo del 2021 “”, “due”, e’ un adattamento del romanzo omonimo del 1965 di Frank Herbert. Ha incassato 53,75 milioni di yuan (7,48 milioni di dollari) nel suo secondo giorno di proiezione. Ilaction crime “The Pig, the Snake and the Pigeon” si e’ classificato secondo, incassando 53,58 milioni di yuan ieri. E’ stato seguito dal dramma romantico domestico “I Miss You”, che ha incassato un ricavato giornaliero di 32,51 milioni di yuan. ...