Cina | esportazioni veicoli passeggeri a nuova energia in crescita a febbraio

(Di domenica 10 marzo 2024) Pechino, 10 mar – (Xinhua) – Ledidellasono aumentate dello 0,1% su base annua a, come mostrato dai dati della China Passenger Car Association. Un totale di 79.000sono stati esportati il mese scorso, secondo l’associazione. A, le vendite al dettaglio disono ammontate a quasi 1,1 milioni di unita’, in calo del 21% su base annua, ha riferito l’associazione. Ha attribuito questo calo al fatto che la domanda dei consumatori e’ stata soddisfatta in anticipo, dato che la Festa di primavera quest’anno e’ ...

Il fentanyl spaventa anche l'Italia:arriva la stretta del Governo sulle droghe sintetiche: ...decreto che di fatto aumenta le sanzioni per chi viola le regole sull'importazione ed esportazioni ... Il 31 gennaio è arrivato anche l'impegno della Cina per fermare il commercio illegale della sostanza.

"Possiamo fare a meno della Cina". Il Rapporto 2024 del Centro studi diretto da Alberto Bradanini (C. Marino): Le esportazioni cinesi verso l'Italia si sono attestate intorno ai 58 - 62 miliardi, quelle italiane in Cina sui 17 - 19 miliardi (l'approssimazione dei dati è dovuta ai flussi che transitano per ...

Attacchi terroristici e blocchi navali costano al Fvg 3,5 miliardi. Import e export frenati dalle tensioni nel Mar Rosso: Attacchi terroristici e blocchi navali costano al Fvg 3,5 miliardi. Import e export frenati dalle tensioni nel Mar Rosso: PORDENONE/UDINE - Un danno che potrebbe arrivare a 3,5 miliardi, pari al 10,4 per cento del commercio estero regionale, perché tanto vale per il Friuli Venezia Giulia l’import-export ...

Ucraina: Ue approva 13esimo pacchetto sanzioni contro Mosca, restrizioni per componentistica droni (3): Ucraina: Ue approva 13esimo pacchetto sanzioni contro Mosca, restrizioni per componentistica droni (3): Bruxelles, 23 feb 11:17 - (Agenzia Nova) - Alcune di queste entità hanno sede in Paesi terzi (India, Sri Lanka, Cina, Serbia, Kazakhstan ... Infine, l'Ue ha introdotto ulteriori restrizioni sulle ...

Produzione europea di auto nel 2023 +12,6% a 15 milioni ma Cina realizza un veicolo al mondo su tre (25,3 milioni): Produzione europea di auto nel 2023 +12,6% a 15 milioni ma Cina realizza un veicolo al mondo su tre (25,3 milioni): Nel 2023, la produzione mondiale di automobili ha raggiunto quasi 76 milioni di unita, con un sostanziale aumento del 10,2% rispetto all’anno precedente. Questa impennata e stata guidata ...