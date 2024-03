Ciclopista dell’Arno Inaugurato il tratto fra Pontedera e Calcinaia | Un’opera rilevante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Taglio del nastro per un nuovo strategico e importantedella "". Ieri mattina è statoil nuovo percorso che dal quartiere di Oltrarno – per la precisione nei pressi del ponte di via Giovanni XXIII – porta dritti al centro di. Si tratta del cosìddetto "Lotto 2", un progetto che segna l’inizio di un agevole collegamento trae la città della Piaggio adesso anche mediante un mezzo a due ruote. "Grazie a tutti per la presenza - esordisce il sindaco del Comune di, Cristiano Alderigi – quando si inauguraper delle comunità è sempre bello partecipare con tutte le sue sfaccettature". Questo importante intervento ha visto la realizzazione di una moderna e funzionale pista ...