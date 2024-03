Ciclisti in presidio contro la revisione del codice stradale

(Di domenica 10 marzo 2024)di Fiab Ciclodi in piazza della Vittoria, ieri mattinaladeldella strada proposta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La mobilitazione è stata organizzata da un comitato da 10 associazioni nazionali e ha coinvolto le principali città italiane. Fiab-Lodi Ciclodi, con un gazebo, ha informato i cittadini dei problemi della riforma, "Per noi questi cambiamenti sono passi indietro rispetto alapprovato nel 2020 – ha spiegato Giuseppe Mancini, presidente Fiab-Lodi –. Si propongono modifiche che diminuirebbero le autonomie locali, perché i sindaci saranno limitati rispetto ad alcune situazioni, esempio Ztl e zone pedonali. Poi c’è un aumento severo di pene, ma poca e scarsa attenzione alla prevenzione. Tutte scelte che si allontanano dall’idea di città ...

