Ciclismo Zero24 cycling | Allievi primo podio stagionale

(Di domenica 10 marzo 2024) Terzo posto per Tommaso Cingolani al XCO di Albenga gara nazionale di mountain bike. Il 24 marzo doppio debutto su strada per la Categoria CHIARAVALLE, 10 marzo 2024 – In attesa del via su strada fissato per il prossimo 24 marzo Tommaso Cingolani conquista ilper loteam categoriagiungendo terzo al XCO di Albenga (SV) gara nazionale di Mountain bike. Per il via ufficiale delle corse su strada i ragazzi di Puerini si schiereranno ai nastri di partenza su due gare: un gruppo nelle Marche a Luce di Porto Sant’Elpidio e un secondo gruppo alla coppa CEI in quel di Lucca in Toscana. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.