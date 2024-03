Chiara Galiazzo commenta il rumor su L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 10 marzo 2024) Da qualche giorno il nome diè associato adei, questo perché la scorsa settimana ho riportato in esclusiva una notizia che riguarda proprio un contatto avvenuto fra la produzione del reality e la cantante. Come già scritto, il suo sarebbe un “nome inedito che gli autori avrebbero contattato settimane fa, anche se al momento non è chiaro se la cantante abbia accettato oppure no“. Messa di fronte alla notizia da un utenteha preferito non rispondere apertamente (“non dico niente, le notizie uno può smentirle ma anche no“), sostenendo però che davanti alla ferocia del messaggio ricevuto “scappare su un’isola deserta diventa una cosa desiderabile a questo punto“., il messaggio del fan e la sua ...