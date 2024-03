Chi vincerà il Grande Fratello | cosa dicono gli scommettitori | la classifica

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 10 marzo 2024) A sei mesi dall’inizio è tempo di tirare le somme e capire chiil2024. Manca circa un mese alla finale del reality di Alfonso Signorini, in casa c’è già una finalista e domani ne eleggeranno un altro/a, infatti anche i gieffini stanno cominciando a fare i primi pronostici. Proprio ieri i concorrenti hanno rivelato chi secondo loro merita di arrivare al traguardo. Non soltanto gli inquilini della casa di Cinecittà, anche i bookmaker hanno fatto le loro previsioni e tutti i maggiori siti di scommesse sembrano concordare: a trionfare il mese prossimo potrebbe essere Beatrice Luzzi, secondo posto per Perla Vatiero e terzo gradino del podio per Giuseppe Garibaldi. Su un’altrasono d’accordo gli: Massimiliano Varrese potrebbe arrivare ultimo. Nessuna ...