Chi sono il marito ed i figli di Marisa Laurito? Ecco tutte le curiosità

Renzi alla Leopolda "rottama" Ursula von Der Leyen: "Chiederò di non votarla, è una follower non una leader". Forza Italia e Tajani "Solo ...: Riforme istituzionali, fondamentali, ma non sono arrivate. Io ho chiesto il pugno duro su Orban ma ... chi fa politica deve rivendicare un ruolo della diplomazia europea. Invece ha mandato Luigi Di ...

Renzi durissimo alla Leopolda: "Ursula von der Leyen non deve essere rieletta. Meloni Non so quanto durerà" - Il: E aggiunge: "Il dato oggettivo è che dopo 18 mesi questo paese è più arrabbiato perché chi lo governa educa alla rabbia, all'intolleranza, al vittimismo. Quando ci sono parlamentari che viaggiano con ...

L’Adas di Lagnasco festeggia i suoi primi 40 anni: L’Adas di Lagnasco festeggia i suoi primi 40 anni: Perché “Chi dona sangue, dona vita” ed è proprio quello che è successo a me quando, durante la mia malattia, mi sono state fatte delle trasfusioni che hanno contribuito a salvarmi la vita. Non sempre ...

Jacobelli sulla Juve al Mondiale per Club: «Le regole sono chiare»: Jacobelli sulla Juve al Mondiale per Club: «Le regole sono chiare»: PAROLE – «La Fifa è stata chiara su chi si qualificherà per il Mondiale per club ... Se Adl vuole adire alle vie legali ne ha il diritto ma le regole sono chiare».

"Per Orvieto serve un nuovo modello di sviluppo. La città merita un Istituto Tecnico Superiore e un polo universitario": "Per Orvieto serve un nuovo modello di sviluppo. La città merita un Istituto Tecnico Superiore e un polo universitario": "L’ iniziativa di sabato 9 marzo, moderata da Claudio Lattanzi e Stefano Cimicchi e organizzata da più realtà, è chiaramente un forte aiuto a chi si è proposto di amministrare questa città. La laicità ...