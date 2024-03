Chi è Simona Ventura? Età | figli e Instagram

Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante della Roma arrivano nello studio di C’è posta per te per fare una sorpresa a Gabriele e Ilenia, figli di Simona che ha recentemente perso il ... (Leggi)

Simona e i figli Ilenia e Gabriele, storia toccante a C’è posta per te 2024/ “Morto papà, non sono come lui”: La storia di Simona e dei figli Gabriele e Ilenia a C'è posta per te: per loro la sorpresa dei calciatori della Roma Cristante, Pellegrini e Mancini ...ilsussidiario

Simona Molinari: "Commossa per premio Callas Ny, io un po' affine a lei": Una delle voci più belle della canzone italiana commenta su 'La Ragione' l'assegnazione del Callas Tribute Prize di New York.adnkronos

Grande Fratello, cosa è successo ieri sera Eliminati e nominati della puntata di giovedì: Si chiude alla quarantaduesima puntata il percorso al "Grande Fratello" di Grecia Colmenares. Dopo un ultimo confronto con Beatrice e Massimiliano, l'attrice venezuelana ...ilmattino