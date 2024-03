Chi è Oliver Bearman | il giovanissimo pilota Ferrari che corre al posto di Sainz in Arabia Saudita

Ferrari, i box al 18enne Bearman: "in quattro giri Hamilton e Norris ti prendono". E allora lui va a tavoletta: Ma chi è Oliver Bearman Attacco di appendicite per Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari già nei giorni scorsi aveva accusato quella che sembrava una gastroenterite, invece ora dovrà essere ...

Liverpool - Manchester City: diretta live e risultato in tempo reale: Il fischietto Michael Oliver dirigerà questo incontro che si disputerà l'Anfield. Sarà coadiuvato ... Non so chi giocherà nel fine settimana negli altri campionati del mondo, a dire il vero, ma ...

Pagelle F1 Gp Arabia Saudita: Bearman , Red Bull 0; Hamilton più che sufficiente: Pagelle F1 Gp Arabia Saudita: Bearman , Red Bull 0; Hamilton più che sufficiente: Merita un premio la Ferrari driving Academy, Verstappen super in pista e nella lealtà. Leclerc si gode il giro veloce ma è rabbuiato dai ritardi del progetto Ferrari ...

Olli Bearman: chi è il 18ennne pilota che ha debuttato con la Ferrari (autore di una gara davvero notevole): Olli Bearman: chi è il 18ennne pilota che ha debuttato con la Ferrari (autore di una gara davvero notevole): Nella carriera di ogni pilota, il debutto in Formula 1 rappresenta un traguardo ambito e un momento definitorio. Per Olli Bearman, questa opportunità si è concretizzata in circostanze inaspettate, dim ...