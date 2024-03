Chi è Anna Pettinelli? Età | figlia | marito e Instagram

Come riporta il Corriere della Sera, la procura di Roma ha chiesto per Mario Caucci una condanna a cinque anni e mezzo di carcere. Il Procedimento si è tenuto a porte chiuse. La sentenza arriverà a ... (Leggi)

La Guardia di Finanza di Bologna ha concluso un'operazione con il recupero a tassazione per oltre 11 milioni di euro su Influencer da migliaia di follower, ma in molti casi sconosciuti al Fisco (Leggi)

Un uomo di 34 anni è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per le violenze perpetrate sulla compagna intorno al 2020. Circa 3 anni di abusi che poi la giovane ha denuncia to alle autorità ... (Leggi)

Firenze, 9 marzo 2024 - imbrattate a Firenze, in via Pagnini, le pietre d'inciampo che ricordano un'intera famiglia vittima della Deportazione. L'assessora Maria Federica Giuliani e la presidente del ... (Leggi)

Biblioteca Navarria Crifò: a Catania si presenta il libro “Il corpo nero” di Anna Maria Gehnyei: di chi nonostante il mancato riconoscimento dalle istituzioni e una cittadinanza negata, decide di non cadere nella trappola del vittimismo. Un libro politico per le nuove generazioni che non hanno ...lavocedellisola

Sfregio nel centro di Roma, divelto il busto di Anna Magnani: Sfregio nel cuore di Roma. Divelto e portato via nella notte il busto in bronzo dell’attrice Anna Magnani. E’ stato staccato con forza dalla sua nicchia, ...gazzettadelsud

Roma, divelto il monumento di Anna Magnani a Trastevere: recuperato in mezzo alla spazzatura: Hanno divelto e spostato il monumento all'attrice Anna Magnani che si trova in una nicchia in via Pelliccia nel popolare quartiere Trastevere a Roma. Chi è stato Non è chiaro e ...ilmessaggero