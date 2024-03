Che Tempo Che Fa stasera su Nove | António Guterres | Mahmood e gli altri ospiti della puntata del 10 marzo

(Di domenica 10 marzo 2024)10sutorna CheChe Fa a partire dalle 19:30 ecco glidi Fabio Fazio e le anticipazioni10, Fabio Fazio torna su, e in streaming su discovery+, con CheChe Fa. Il programma si presenta con la sua formula consolidata,di questa serae Diego Abatantuono. Accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e, da quest'anno, Ornella Vanoni. Chiude lo spazio finale denominato Il tavolo. CheChe Fa di domenica 10In esclusiva il Segretario Generale delle Nazioni Unite ...

Elezioni a Lecce: Azione si svuota, Mignone e Puglia Popolare verso la Poli, rebus M5S per Salvemini. Siculella e Ciucci, outsider popolari sui social: Insomma, quello che abbiamo scritto all'indomani dell'ufficializzazione della candidatura a sindaca della senatrice trova sempre più riscontri con il passare del Tempo. Il passaggio di Dino Pagliaro è ...

Frosinone, spari al bar tra la folla: morto un giovane, 3 feriti. La pista della guerra tra bande albanesi: Si cerca il complice. Tutti albanesi. Si segue la pista del regolamento di conti tra bande rivali riconducibili alla mafia albanese che in Ciociara da Tempo ha messo le radici nel business della droga ...

Taranto, Open Skiff: nove regate in due giorni: Partita la stagione agonistica 2024 della classe giovanile FIV Open Skiff con la 1^ tappa del Circuito nazionale. Ancora una volta Taranto si sta dimostrando una località ideale per regatare in questa ...