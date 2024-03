Che Tempo Che Fa | oggi Antonio Guterres tra gli ospiti di Fazio

Cleto Locatelli, il pugile che sedusse Parigi: Eppure pensava che fare questo mestiere pagasse di più ... In fondo lo fa praticamente da quando è nato. Appena il Tempo di intravedere Bellinzona e subito via, verso Milano. Da bambino si era ...ilgiornale

Mag Moda aprirà all’ex Mercatone Uno di Curtarolo e cerca personale: net. La notizia di un nuovo inizio circolava da Tempo, il restyling del capannone aveva dato l’idea che ci fosse qualcuno che stava investendo per rilanciare lo spazio, per troppo Tempo lasciato ...mattinopadova.gelocal

“Paesaggi aperti”, al via il progetto a cura di In/Arch e In/Arch Sicilia: Un coinvolgimento che nel Tempo deve essere sempre maggiore, in quanto indispensabile per la pianificazione, come evidenziato dal rappresentante della Federazione Architetti Sicilia Giuseppe Messina.firstonline.info