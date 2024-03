Che Tempo Che Fa | oggi Antonio Guterres tra gli ospiti di Fazio

Cleto Locatelli, il pugile che sedusse Parigi: Eppure pensava che fare questo mestiere pagasse di più ... In fondo lo fa praticamente da quando è nato. Appena il Tempo di intravedere Bellinzona e subito via, verso Milano. Da bambino si era ...ilgiornale

Rottamazione quater: c’è Tempo sino al 15 marzo per "rientrare": Invece i "debiti" derivanti da sanzioni per violazione del Codice della strada e per altre sanzioni amministrative (ti tipo non tributario o previdenziale), l’accesso alla misura agevolativa prevede, ...ilgiornale

Intervista. Il Papa sulla guerra in Ucraina: serve il coraggio di negoziare: Intervistato dalla Radio televisione svizzera Francesco riflette sulle crisi internazionali: il più forte è chi pensa al popolo. In Medio Oriente il conflitto tra due irresponsabili ...avvenire