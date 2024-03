Che piega sta prendendo la guerra | Paolo Mieli | Putin verso la vittoria?

(Di domenica 10 marzo 2024)spunto dalle parole di Papa Francesco sull'Ucraina - "Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare" - si chiede a che punto sia l'Europa e chestiala. Macron, ricorda lo storico nell'editoriale su Il Corriere della Sera, "ha esortato l'Europa a non comportarsi da «vigliacca» rivolgendosi, nel caso, a Paesi fuori dai confini continentali per acquistare le forniture militari invocate disperatamente dall'Ucraina. L a Russia, ha specificato il presidente francese, «non può né deve vincere questa: sosterremo il popolo ucraino e il suo esercito finché sarà necessario». Una sorta di «Whatever It Takes» a favore della causa di Kiev". In questo scenario von der Leyen ...

Milan - Empoli 1 - 0: il gol di Pulisic vale il secondo posto in attesa di Juve - Atalanta: MILANO Il Milan piega con il minimo sforzo l'Empoli a San Siro per 1 - 0 con un gol nel primo tempo di Pulisic. I rossoneri salgono a quota 59 punti scavalcando momentaneamente la Juve che alle 18 ospita l'Atalanta. ...

Calcio, Promozione: al Celle Varazze basta un tempo per superare il Pra, 4 - 1 in scioltezza firmato Morando, Anselmo, Bonanni e Cuka: ... dominio del Celle Varazze che conduce 3 - 0 sul Pra 44' SEGNA ANCHE BONANNI! TRIS BIANCOBLU! Destro potente sul primo palo che piega le mani del portiere giallonero, 3 - 0 Celle Varazze e partita ...

L’Atletico Ascoli vince lo scontro salvezza: L’Atletico Ascoli vince lo scontro salvezza: SERIE D - Doppietta di Ciabuschi che piega il Sora, due assist di Clerici Tre punti di vitale importanza per l'Atletico Ascoli che al "Don Mauro Bartolini" batte il Sora nel crocevia salvezza. La dopp ...

Fase regionale, le Under 14 grossetane piegano le campionesse del Rosignano: Fase regionale, le Under 14 grossetane piegano le campionesse del Rosignano: GROSSETO - Successo corsaro sul parquet del Volley Rosignano per le Under 14 della Luca Consani Pallavolo Grosseto, per uno 0-3 che inaugura al meglio la ...

Lazio, che fine ha fatto Kamada Il vero costo e il nome della prossima destinazione: Lazio, che fine ha fatto Kamada Il vero costo e il nome della prossima destinazione: Kamada e Lazio, storia di un amore mai sbocciata. Il giapponese è ormai sempre più una riserva per Sarri che lo ha schierato solo 18 volte in stagione per un.