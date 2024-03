Che fine ha fatto il sogno di Basaglia? “Pazienti intrappolati nel gioco dell’oca della cronicità” Strutture pubbliche svuotate e soldi ai privati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) A cento anni dalla nascita di Franco, si celebra l’uomo che rese l’Italia il primo – e finora unico – Paese al mondo a chiudere i manicomi, ma non c’è molto da festeggiare. I Centri di salute mentale (Csm) pubblici aperti h24 che il padrelegge 180 indicò come ingranaggio fondamentale di un’organizzazione alternativa agli ospedali psichiatrici, sono attivi in Friuli Venezia Giulia – dove la riforma psichiatrica iniziò già dagli anni Settanta – ma restano unin quasi tutto il territorio nazionale. “Nella maggior parte delle regioni italiane sono presenti ambulatori psichiatrici aperti poche ore solo alcuni giorni alla settimana, oppure Csm non oltre le 12 ore per 5/6 giorni alla settimana”, dichiara Gisella Trincas, presidente di Unasam (Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale). “Il processo di ...