Centovetrine | uno strano caso a Mediaset | il successo di una serie di 20 anni fa

(Di domenica 10 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Dopo quello di Terra amara si profila un nuovo piccolo e curioso: ildi unaandata in onda oltre 20fa, Centrovetrine. Certo i presupposti sono diversi. La soap turca si è fatta largo per aver rotto con un pruriginoso politically correct puntando a un foltissimo target femminile (30% di share) che ama storie di “cappa e spada” intrise di super machismo mediterraneo.invece è un singolarissimo fenomeno contrassegnato dalla riscoperta quasi archeologica di una soap che vide gli albori attorno all'anno duemila. Ambientata in un immaginario centro commerciale torinese teatro di intrighi, amori e lotte per ...

