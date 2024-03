Ceccherini choc | Gli Oscar? Vincono gli ebrei | gelo in Rai | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) In una tranquillo pomeriggio televisivo come quello di domenica 10 marzo scoppia la polemica sulle parole di Massimo, ospite di Francesca Fialdini a "Da noi... a ruota libera"0 su Rai1. Si parla dell'imminente notte deglie l'attore toscano si lascia andare a una provocazione: "Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli, quellisempre. Un po' diè calato...". Immediata scoppia la bufera.è tra gli sceneggiatori di "Io Capitano" il film di Matteo Garrone candidato aglinella categoria "miglior film straniero" che racconta il viaggio dall'Africa in Europa di alcuni ragazzi. "Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film ...