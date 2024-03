“C’è posta per te” | Erica viene tradita e chiude la busta | pubblico contro Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 10 marzo 2024) News Tv.Giovanni “C’èper te”. Nella puntata di ieri del noto programma condotto daDe, ilsi è appassionato alla storia di due ex compagni. Lui ha deciso di rivolgersi a “C’èper te” per ricucire il rapporto con la sua ex, la quale però, scossa dai tradimenti, ha deciso dire la. (Continua…) Leggi anche: “C’èper Te”, la storia di corna termina con un finale inaspettato Leggi anche: “C’èper Te”, non vede la madre da 18 anni: finisce malissimo “C’èper te”, la storia die Giovanni Nella puntata di ieri di “C’èper Te” ha fatto molto discutere la storia di ...