C’è posta per te | bufera su Maria De Filippi durante la storia di Giovanni e Erica | il suo gesto lascia tutti di sasso | “Imperdonabile”

(Di domenica 10 marzo 2024) “, ma che fai scusa?”. C’èper te, pubblico contro la De. È forse la prima volta che gran parte degli spettatori si schiera non dalla parte della famosa e amatissima conduttrice tv. Proprio così, è successo tuttol’ultima puntata del fortunato programma di Canale 5, andata in onda il 9 marzo 2024. In studio è stata presentata la vicenda died, una coppia originaria di Catanzaro. >> “Quello che hai fatto è”. C’èper te, Gianmarco chiede scusa al figlio Francesco. Poi il gelo Lui, desideroso di riconciliarsi con la ex compagna dopo averla tradita, ha deciso di partecipare al programma. Il tradimento è avvenuto quandoha iniziato a intrattenere una ...