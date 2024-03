C’è Posta per te 2024 | Iole ritrova una vecchia fiamma | Video Witty Tv

PRIME TIME Nella serata di ieri su Rai1 la seconda ed ultima puntata di RISCHIATUTTO 70 ha raccolto 3.083.000 telespettatori e il 18,61% di share. Su Canale 5 il people show C’è POSTA per Te ha ... (bubinoblog)

A C’è Posta per te 2024 Erica chiude con Giovanni e sceglie la sua libertà. La ragazza dice di provare ancora qualcosa per l’ex, ma che il sentimento non la spinge a ritentare di tornare insieme. ... (superguidatv)