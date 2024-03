C' è Posta | Giuseppe attaccato | Casanova poco dopo moglie morta

(Di domenica 10 marzo 2024) Dramma siciliano nella puntata di sabato 9 marzo 2024. La storia di Caterina a C'èPer Te, residente in Belgio, ha fatto molto discutere sui social. La perdita improvvisa della madre a causa di un aneurisma cerebrale ha sconvolto tutti, soprattutto il padre, che si è trovato disorientato e perso senza di lei. Tuttavia, il dolore per la perdita dellaha portato il padre a cercare conforto altrovequindici giorni dalla scomparsa, suscitando tensioni in famiglia. Proprio questo ha scatenato l'ira dei web: "Ma cosa c'è da ridere su un vecchio che andava ad infastidire tutta la popolazione femminile del paese?", e ancora: "E poi non bisogna dire che certi uomini fanno schifo. Laappenae lui già in cerca di un altra. Poi chiedetemi perché me ne sto bene single, ...

Falsi posti letto Covid in Calabria, quattro rinviati a giudizio (NOMI): In particolare, il processo è stato disposto per l’ex commissario del Policlinico, Giuseppe Giuliano ... comunicato alla Regione Calabria un numero non rispondente al vero di posti letto Covid-19 ...zoom24

