(Di domenica 10 marzo 2024) Le squadre scenderanno in campo alle 16,45. Ritardo accordato a causa di unal

Risultati calcio live, domenica 10 marzo 2024 - Calciomagazine: ...00 Arezzo - Vis Pesaro 18:30 Juventus U23 - Pontedera 18:30 Pescara - Carrarese 18:30 Fermana - Pineto 20:45 ITALIA SERIE C - GIRONE C Brindisi - Giugliano 14:00 Catania - Potenza 16:15 Benevento - ...

Le partite di oggi, domenica 10 marzo 2024 - Calciomagazine: Nel girone C, infine, spazio a 7 partite: Brindisi - Giugliano, Catania - Potenza, il derby pugliese Audace Cerignola - Monopoli, Crotone - Latina, Sorrento - Foggia, Virtus Francavilla - Avellino, ...

LIVE Catania-Potenza: LIVE Catania-Potenza: Allo stadio “Massimino” protagoniste Catania e Potenza, gara valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito risultato e tabellino.Catania-Potenza 0-0:IL TAB ...

Catania – Potenza, guasto tecnico al pullman degli ospiti, partita slitta di mezzora: Catania – Potenza, guasto tecnico al pullman degli ospiti, partita slitta di mezzora: Le squadre scenderanno in campo alle 16,45. Ritardo accordato a causa di un guasto tecnico al pullman degli ospiti ...

Catania – Potenza 0 – 0: Catania – Potenza 0 – 0: Amici di NewSicilia.it e tifosi rossazzuri un caloroso saluto da Concetto Sciuto che vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Catania - Potenza gara valida per la trentunesima giornata del campiona ...