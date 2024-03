Castellammare | lite finisce in sparatoria | 31enne in codice rosso

Gambizzato in strada a Castellammare, grave trentaduenne: È stato trasferito all'Ospedale del mare nella notte. Cugino di Alfonso Fontana, l'uomo ferito ieri in tarda serata ad una gamba alla periferia di Castellammare. Potrebbe essere collegato all'omicidio ...lostrillone.tv

lite in strada, 32enne ferito a una gamba con una pistola: è in codice rosso: Non sarebbe in pericolo di vita l'uomo classe 1992 che nella tarda serata di ieri, sabato 9 marzo, è arrivato all'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ... la vittima sarebbe rimasta ...napolitoday

Castellammare, lite e spari: in gravi condizioni 31enne: lite e spari nella serata di ieri, gambizzato 31enne, ricoverato in gravi condizioni. È accaduto nella periferia di Castellammare ...msn