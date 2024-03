Castel Volturno | De Laurentiis fa visita a Calzona | cosa è accaduto

SSC Napoli, il report dell'allenamento: Cajuste e Ngonge verso il pieno recupero: Castel Volturno, il report della seduta di allenamento La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto attivazione e torello in avvio. Di seguito il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e ...

Ngonge recupera per Barcellona - Napoli Arriva l'indizio su Instagram |: ... l'attaccante ha postato una propria immagine mentre lavora a Castel Volturno con l'emoji della clessidra e la scritta 'soon' , ovvero 'presto', a far capire che ci sarà a strettissimo girà. Già in ...

Scossa emotiva per la squadra: Scossa emotiva per la squadra: «Noi siamo il Napoli». Francesco Calzona lo ha detto in conferenza stampa venerdì dopo il pareggio amaro con il Torino al Maradona e lo ha ribadito ieri mattina a Castel Volturno.

