Serie B. Il Venezia mette nei guai il Bari, il Palermo torna a vincere: risultati e classifica: Partono bene i bianchi che trovano il vantaggio con una grande conclusione di Verde dai venti metri,... Poco dopo la mezzora Caserta perde pure Voca per infortunio. Si va al riposo con i fischi dei ...

Los Angeles-Caserta: filo diretto per attende gli Oscar con iniziative e premiazioni: Los Angeles-Caserta: filo diretto per attende gli Oscar con iniziative e premiazioni: Caserta attende gli Oscar con una iniziativa speciale. In attesa della cerimonia di Los Angeles, che vede la città coinvolta col film candidato “Io Capitano” di Matteo ...

Caserta, grande folla ai funerali del poliziotto eroe Nicola Barbato: Caserta, grande folla ai funerali del poliziotto eroe Nicola Barbato: Sono tantissime le persone che si radunano davanti alla Chiesa di San Giovanni Evangelista a Teverola, Caserta, per l'ultimo saluto al 61enne vice sovrintendente Capo della Polizia di ...

Nicola Barbato, folla e commozione ai funerali del poliziotto eroe. Il capo della Polizia Pisani: «Grazie per averci donato la vita»: Nicola Barbato, folla e commozione ai funerali del poliziotto eroe. Il capo della Polizia Pisani: «Grazie per averci donato la vita»: Commozione, lacrime e tantissime persone alla Chiesa di San Giovanni Evangelista a Teverola (Caserta) per l'ultimo saluto al 61enne vice sovrintendente Capo della Polizia di Stato Nicola ...