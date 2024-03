Cascate del Serio | le aperture della stagione 2024

(Di domenica 10 marzo 2024) Valbondione. Anche quest’anno si rinnova lo spettacolonatura con l’apertura delledel. L’ufficio turistico di Valbondione ha comunicato le datenuova, quella del, che propone cinque appuntamenti. Quattro sono domenicali (16 giugno, 18 agosto, 15 settembre e 13 ottobre) dalle 11 alle 11.30 e uno notturno, sabato 13 luglio, in notturna, dalle 22 alle 22.30. In quest’ultimo caso lesaranno rese visibili come sempre grazie ai potenti fari posizionati dai volontariCroce blu di Gromo nella zona dell’Osservatorio floro-faunistico di Maslana. Per ammirare leoccorre raggiungere Maslana e la zona dei Grandi Macigni; oppure dirigersi verso il rifugio Curò lungo il sentiero Cai 305. ...

