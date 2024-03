Caro voli | prezzi altissimi per tratte nazionali ed europee in coincidenza della Pasqua | “Danneggia i consumatori e il turismo”

(Di domenica 10 marzo 2024) Festività che viene,che trovi. Come sta accedendo in vista, che quest’anno cade l’ultimo giorno di marzo. A sollevare il problema, è stato il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che, in collaborazione con Assoutenti, ha analizzato l’andamento delle tariffe aeree nel periodo delle festivitàli. L’analisi ha preso in esame un volo di andata e ritorno dalle principali città italiane sulle, con partenza venerdì 29 marzo e ritorno martedì 2 aprile. Sono emersiesorbitanti. Chi acquista oggi un biglietto A/R per l’aeroporto di Catania spende un minimo di 365 euro partendo da Torino, 319 euro da Verona, 317 euro da Venezia. Più economico volare da Roma, dove il biglietto per Catania parte da ...

Pasqua , la stangata sui voli per Sardegna e Sicilia: quanto costa andare in vacanza: Esattamente come accaduto qualche mese fa, in occasione delle festività natalizie, anche con l'avvicinarsi della Pasqua torna lo spettro del caro - voli : già da ora, pensando che più avanti la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, i biglietti di andata e ritorno per Sardegna e Sicilia costano mediamente 300 euro, e la situazione ...

In Sicilia è ancora caro voli per le festività pasquali. Indagine di Assoutenti e Crc su prezzi biglietti Pasqua: ecco tutte le tariffe aggiornate: Si avvicina la Pasqua e torna puntuale in Sicilia il fenomeno del caro voli. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che, in collaborazione con Assoutenti, ha analizzato l'andamento delle tariffe aeree nel periodo delle festività pasquali per ...

Caro-voli, ci risiamo: oltre 300 euro per un biglietto aereo per la Sicilia: Caro-voli, ci risiamo: oltre 300 euro per un biglietto aereo per la Sicilia: Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Con l’arrivo della Pasqua, l’Italia assiste nuovamente al fenomeno del Caro-voli, come sottoli ...

Caro-voli a Pasqua, un biglietto per Sicilia e Sardegna costa 300 euro. Senza bagaglio né posto a sedere. Proibitivo andare al mare: Caro-voli a Pasqua, un biglietto per Sicilia e Sardegna costa 300 euro. Senza bagaglio né posto a sedere. Proibitivo andare al mare: «Nonostante gli sforzi messi in campo dal governo, il fenomeno del Caro-voli sembra senza soluzione, e le compagnie aeree continuano ad imporre il proprio strapotere ricorrendo ad algoritmi che fanno ...

Pasqua, la stangata sui voli per Sardegna e Sicilia: quanto costa andare in vacanza: Pasqua, la stangata sui voli per Sardegna e Sicilia: quanto costa andare in vacanza: I rincari sono pesanti anche senza aggiungere le spese per il bagaglio a mano o quelle per la scelta del posto ...