Carmen Consoli | “Terra ca nun senti” sbarca in America | le date

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 10 marzo 2024) CATANIA – “ca nun” diin: dopo oltre 50 concerti oltreoceano, a distanza di 20 anni dalla prima esibizione al South By South West Festival di Austin, la cantantessa portera’ il progetto sulla sua Sicilia negli States e in Canada.sarà il 22 maggio a ‘Le poisson rouge’ di New York, per proseguire in Canada, a Montreal al Au Galop Festival, dove suonerà il 24 maggio per poi tornare negli USA, allo storico ‘Club Fugazi’ di San Francisco, il 28 maggio. Il 29 maggio sarà la volta del ‘Whisky a go go’ di Los Angeles, mentre il 31 maggio l’ultima tappa del tour è prevista in Florida, all’Istituto di Cultura Italiana di Miami. L'articolo L'Opinionista.