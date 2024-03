Caressa | “Milan secondo e avanti in Europa? Non si potrà dire niente a Pioli”

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: ... come Milan vs Empoli , Juventus vs Atalanta e Fiorentina vs Roma . La serata si conclude con Sky Calcio Club dalle 22:40 su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) , con Fabio Caressa , Beppe ...

Juve, Zazzaroni: 'Se gli dai i giocatori, Allegri vince il campionato per altri 10 anni': ... con Fabio Caressa, direttore di Sky Sport, ad aver evidenziato quello che secondo lui sarebbe il ... Branchini, abbia espresso diversi dubbi sulla permanenza dell'allenatore ex Milan a Torino: "Voglio ...

Caressa: “Non si può dire niente su Pioli se arriva 2° e fa strada in EL perché l’Inter…”: Caressa: “Non si può dire niente su Pioli se arriva 2° e fa strada in EL perché l’Inter…”: "Importante per il Milan quando vince senza subire gol. La squadra è portata a essere più offensiva, quando hai tanti infortuni in difesa poi devi improvvisare un po' e ci sono problemi. Francamente, ...

Ravezzani: "Milan e Juve hanno sottovalutato un aspetto": Ravezzani: "Milan e Juve hanno sottovalutato un aspetto": "I fatti dimostrano che per eccellere (cioè vincere per creare valore) nel calcio moderno non basta avere bilanci in ordine. È altrettanto fondamentale avere dirigenti ...

Caressa: "Di fenomeni ne ho visti pochi. Penso a Baggio, Maradona, Del Piero per dirne alcuni. Gullit per me non lo è stato affatto": Caressa: "Di fenomeni ne ho visti pochi. Penso a Baggio, Maradona, Del Piero per dirne alcuni. Gullit per me non lo è stato affatto": Il giornalista Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Radio Deejay Football Club commentando quei giocatori considerati da molti come dei veri e propri fenomeni. Ecco i nomi fatti da Caressa tra cui ...