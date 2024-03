(Di domenica 10 marzo 2024): «haledel». Fabioa Sky Sport 24 commentando i gol di-Salernitana 4-2 dice: «Ecco il gol dicalciatore che haledi questa squadra, sta facendo benissimo». Marocchi è d’accordo edRanieri che aveva anche rassegnato le dimissioni. Ancora: «hanno pagato anche lo shock per la morte di Gigi Riva. C’era molta tristezza per la morte di Riva». RanieriRanieri ha trovato un alleato per la lotta salvezza in. Da quando il centrocampista è arrivato alha segnato già inciso molto sulla squadra. Sky ha ...

Mondiali, l'ennesimo show di Adani su Messi riaccende la polemica sul web: Elogia Modric. Fa tutto quello che una persona normale farebbe ma a voi dà fastidio che non si ... Chi avreste voluto Caressa " ma la maggioranza prende le distanze. C'è chi scrive: "Quella di Adani ...

Caressa scatena la bufera: Quel gol di Maradona fa proprio schifo: Caressa elogia Maradona per il 'gol del secolo' 'Questo gol fa schifo': Caressa bacchetta Diego Tifosi contro Caressa: le schifezze sono altre Ma in tanti applaudono il video di Caressa Caressa ...

Caressa elogia Gaetano: «ha cambiato le sorti del Cagliari»: Caressa elogia Gaetano: «ha cambiato le sorti del Cagliari»: Il commento di Caressa al club di Sky mentre mostra il gol di Cagliari-Salernitana: «Gaetano sta facendo benissimo» ...

I giornali elogiano Chiesa per il gol al Napoli: "Due cioccolatini, rete meritata: 7": I giornali elogiano Chiesa per il gol al Napoli: "Due cioccolatini, rete meritata: 7": Federico Chiesa è stato votato da giornali, portali web ed emittenti televisive come il migliore della Juventus contro il Napoli. Federico Chiesa è l'unico calciatore della Juventus a trovare la via ...

Caressa durissimo: «Di Bello vada a casa e non arbitri più. A fine stagione succederà questo»: Caressa durissimo: «Di Bello vada a casa e non arbitri più. A fine stagione succederà questo»: Caressa durissimo: «Di Bello vada a casa e non arbitri più. A fine stagione succederà questo». Le sue parole a Sky Sport Intervenuto negli studi di Sky Sport Fabio Caressa è tornato su quanto accaduto ...