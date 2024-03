Carcere di Spoleto | microcellulare in cella ad alta sicurezza

(Di domenica 10 marzo 2024)(Perugia), 10 marzo 2024 – La polizia penitenziaria ha trovato unnascosto dentro una presa di corrente elettrica, all’interno di unadella sezione deldidove sono reclusi i detenuti del circuito di. Fabrizio Bonino, segretario per l'Umbria del sindacato Sappe, denuncia in una nota: “Sono anni ormai che lamentiamo, a tutti i livelli, che il taglio di ben 130 unità nella pianta organica della polizia penitenziaria deloperato nel 2017 avrebbe comportato gravissime carenze nella gestione dellainterna dell'istituto e il ritrovamento di ieri ne è soltanto l'ultima conferma”. “L'Amministrazione penitenziaria – afferma ancora il sindacalista – deve ...

