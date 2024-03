Capo Chiesa Kiev | Resa non è possibile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 10 marzo 2024) 11.12 Ildellagreco-cattolica ucraina Sviatoslav Shevchuk, in visita a New York, non vedeunadell'Ucraina, dopo che ieri anche il Papa aveva invocato il negoziato. "L'Ucraina è ferita ma imbattuta. L'Ucraina è esausta, ma resta in piedi. In Ucraina nessuno ha la possibilità di arrendersi! E a tutti quelli che guardano con scetticismo alla nostra capacità di stare in piedi, diciamo: venite in Ucraina e vedrete!". Così l'arcivescovo ucraino,nelladi San Giorgio, a New York.