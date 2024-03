Campania | nasce il coordinamento regionale donna di Noi Moderati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMaria Carmela Calabrese nominata responsabileNoi. Nata a Salerno, mamma di due figli, vive in campagna con la sua famiglia; imprenditrice e manager di un’azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di olio extravergine di oliva situata nel Cilento, affermata nel panorama nazionale e internazionale grazie alla sua costante attenzione per la qualità, l’innovazione e la sostenibilità. «Promuovo la crescita aziendale, la redditività, la formazione e la soddisfazione delle parti interessate, contribuendo così al successo a lungo termine dell’azienda. Come HR manager, guido anche le pubbliche relazioni e le risorse umane, sviluppando e ispirando il team per eccellere nei propri ruoli – racconta la Calabrese – ...