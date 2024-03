Calhanoglu si riprende l’Inter! Che personalità Bisseck | le pagelle – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 10 marzo 2024) Decima vittoria consecutiva in campionato, tredicesima in totale. Albasta un temo ordinato per mettere sotto pure il Bologna. Dal gol di(migliore in campo) al ritorno di Hakan, ecco ledel Corriere dello Sport per i nerazzurri. LEgestisce e si porta in vantaggio nel primo tempo, ma soffre nella ripresa. La squadra allenata da Simone Inzaghi mostraanche quando soffre e il Bologna alza il baricentro e l’aggressività. Esame Bologna pienamente superato prima dell’Atletico Madrid, e importate è stato il ritorno in campo soprattutto di Hakan, che gestisce bene la manovra nerazzurra facendosi sentire anche come schermo davanti alla retroguardia. Resta in campo un’ora e si sente, ...